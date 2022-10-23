توقعات الأبراج الأحد 23 أكتوبر 2022.. نصائح مهنية ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

استغل الفرص ولا تضيعها حتى لا تندم فيما بعد، واهتم أكثر بأسرتك وشريك حياتك.

الثور

اجتهد دومًا ليتحسن وضعك الوظيفى وتحصل على مكانة أكبر، ولا تثير الخلافات مع شريك حياتك وتناقش معه بهدوء.

الجوزاء

ادرس قراراتك جيدًا واحسب خطواتك بتأن، وتحدث مع شريك حياتك واعرف ما يقلقه وحاول طمأنته.

السرطان

ركز فى عملك واطلب النصيحة من أصحاب الخبرة، وحافظ على استقرار حياتك الأسرية والعائلية.

الأسد

احرص على إنهاء كافة المشكلات التى تواجهك فى العمل، وخصص جزءًا من وقتك لشريك حياتك وانصت.

العذراء

حافظ على حماسك وشغفك وجدد طاقتك فى العمل، وكن قريبًا من أسرتك وكن داعمًا لهم.

العقرب

افصل حياتك الشخصية عن العمل واعطى لكل شيئًا حقه، واخرج فى نزهه مع شريك حياتك لتحسن الحالة المزاجية وتبتعد عن الضغوطات.

الميزان

قم بعملك على الوجه المطلوب لتصبح متميزًا، وحافظ على علاقة طيبة مع شريك حياتك يملئها الود والتسامح.

الجدى

اهتم بعملك وانجز المهام المطلوبة منك وطّور من نفسك، وتواصل مع أفراد عائلتك وقدم لهم النصيحة.

القوس

حدد أهدافك واسعى لتحقيقها ولا تيأس أبدًا، وكن إيجابيًا فى علاقاتك الاجتماعية وساند شريك حياتك وأسرتك.

الحوت

اكتسب مهارات جديدة وواصل السير لتحقق ما تريد، وحافظ على المحبة والود مع المقربين منك.

الدلو

افهم جيدًا ما تريد وكن حاسمًا، ولا تدع أفراد أسرتك يكملون الطريق وحدهم، كن معهم وادفعهم للأمام.