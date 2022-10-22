جدة - نرمين السيد -
واُلتقطت هذه المقاطع على مدار تلك السنوات بواسطة تلسكوب "NEOWISE"، والذى تم إطلاقه عام 2009 بهدف دراسة الكون خارج نظامنا الشمسى حينها، ومنذ ذلك الحين، تم إعادة توجيهه لتتبع الأجسام القريبة من الأرض بما فى ذلك الكويكبات والمذنبات.
وتعطى البيانات التى جمعها "NEOWISE" العلماء نظرة لا تقدر بثمن حول كيفية تحرك الأجسام السماوية وتغيرها بمرور الوقت، سواء كان ذلك انفجار النجوم وحركة الكواكب أو الثقوب السوداء.
وأشارت إيمى ماينزر، عالمة الفلك من جامعة أريزونا، إلى أنه إذا نظرنا إلى السماء فى المساء، نعتقد أن لا شىء يتغير، لكن الواقع عكس ذلك، بحسب ما ذكرته وكالة "مونت كارلو الدولية".
وتعد تقنية "تايم لابس" والتى تعرف بـ "التصوير المتقطع" أو تصوير "مرور الوقت"، هى تقنية تصوي تعتمد على التلاعب فى الفاصل الزمنى بين الأطارات المعروضة لتقليل الفواصل الزمنية بينها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتقنية «تايم لابس».. ناسا تنشر فيديو يرصد التغيرات فى سمائنا طيلة 12 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.