بتقنية «تايم لابس».. ناسا تنشر فيديو يرصد التغيرات فى سمائنا طيلة 12 عاما

جدة - نرمين السيد -

واُلتقطت هذه المقاطع على مدار تلك السنوات بواسطة تلسكوب "NEOWISE"، والذى تم إطلاقه عام 2009 بهدف دراسة الكون خارج نظامنا الشمسى حينها، ومنذ ذلك الحين، تم إعادة توجيهه لتتبع الأجسام القريبة من الأرض بما فى ذلك الكويكبات والمذنبات.

وتعطى البيانات التى جمعها "NEOWISE" العلماء نظرة لا تقدر بثمن حول كيفية تحرك الأجسام السماوية وتغيرها بمرور الوقت، سواء كان ذلك انفجار النجوم وحركة الكواكب أو الثقوب السوداء.

وأشارت إيمى ماينزر، عالمة الفلك من جامعة أريزونا، إلى أنه إذا نظرنا إلى السماء فى المساء، نعتقد أن لا شىء يتغير، لكن الواقع عكس ذلك، بحسب ما ذكرته وكالة "مونت كارلو الدولية".

وتعد تقنية "تايم لابس" والتى تعرف بـ "التصوير المتقطع" أو تصوير "مرور الوقت"، هى تقنية تصوي تعتمد على التلاعب فى الفاصل الزمنى بين الأطارات المعروضة لتقليل الفواصل الزمنية بينها.