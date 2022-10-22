فإذا كان الشخص يريد أن تظهر صور له وهو يقف أمام مكان سياحى مثل برج بيزا المائل وبرج إيفل، فسيتعين عليه قص صورته من الصورة وتقليم حوافها، بعد ذلك، بعد لصقها أمام الخلفية التى يريدها، ما زال بحاجة إلى ضبط الإضاءة والمقياس واللون لجعلها تمتزج بسلاسة، ولكن الآن، ستتمكن وظيفة "Clever Composites" القيام بكل ذلك بمفرده.
ويستطيع الذكاء الاصطناعى الخاص بهذه الوظيفة تحديد الكائنات التى يمكن استخدامها للتركيبات، ويمكنه قصها تلقائيًا، بالإضافة إلى ضبط لونها وحجمها، عند النقر فوق الزر إنشاء تلقائى.
ويمكن للذكاء الاصطناعى أيضًا إنشاء ظلال للكائن تلقائيًا بناءً على إضاءة الخلفية، وهناك خيارات أخرى لإزالة إمكانيات "Auto Scale" و "Add Shadow" إذا كان الشخص يريد القيام بذلك بنفسه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بواسطة الذكاء الاصطناعى.. Adobe تطلق ميزة جديدة قريبا لإنشاء صورة مركبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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