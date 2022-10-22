بواسطة الذكاء الاصطناعى.. Adobe تطلق ميزة جديدة قريبا لإنشاء صورة مركبة

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة Adobe لإطلاق ميزة جديدة قريبًا تتيح للمستخدم إنشاء صور مركبة ببضع نقرات فقط، فقد عرضت الشركة برنامج "Project Clever Composites" الذى يستخدم الذكاء الاصطناعى والأتمتة لدمج صورتين معًا بشكل سريع.





فإذا كان الشخص يريد أن تظهر صور له وهو يقف أمام مكان سياحى مثل برج بيزا المائل وبرج إيفل، فسيتعين عليه قص صورته من الصورة وتقليم حوافها، بعد ذلك، بعد لصقها أمام الخلفية التى يريدها، ما زال بحاجة إلى ضبط الإضاءة والمقياس واللون لجعلها تمتزج بسلاسة، ولكن الآن، ستتمكن وظيفة "Clever Composites" القيام بكل ذلك بمفرده.

ويستطيع الذكاء الاصطناعى الخاص بهذه الوظيفة تحديد الكائنات التى يمكن استخدامها للتركيبات، ويمكنه قصها تلقائيًا، بالإضافة إلى ضبط لونها وحجمها، عند النقر فوق الزر إنشاء تلقائى.

ويمكن للذكاء الاصطناعى أيضًا إنشاء ظلال للكائن تلقائيًا بناءً على إضاءة الخلفية، وهناك خيارات أخرى لإزالة إمكانيات "Auto Scale" و "Add Shadow" إذا كان الشخص يريد القيام بذلك بنفسه.