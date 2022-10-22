رقم مخيف.. دراسة تكشف سرعة ذوبان الجليد فى شرق القارة القطبية الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وكان يعتقد العلماء لفترة طويلة أن جليد مناطق الساحل الشرقى للقارة القطبية الجنوبية، أقل عرضة للذوبان مقارنة بجليد جرينلاند، لكن هذه الدراسة أظهرت أن المياه الدافئة تصل إلى هذه المناطق أيضَا، بحسب ما ذكرته صحيفة "The Guardian"البريطانية.

وأوضح ستيفن رينتول ممثل "CSIRO" أن هذا الاتجاه سيؤدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر مما كان متوقعًا فى السابق، وكما هو معلوم، ارتفع مستوى سطح البحر خلال الـ 25 عامًا الماضية بمقدار 7.5 سم، وللمقارنة ارتفع مستوى سطح البحر خلال القرن الماضى بكامله بمقدار 17 سم.

وتأمل مجموعة البحث الحصول على معلومات إضافية بمساعدة كاسحة الجليد الأسترالية الجديدة RSV Nuyina خلال البعثة العلمية المقررة عام 2025.

وأظهر تقرير صادر عن CSIRO، وجامعة ساوثهامبتون البريطانية، أن درجات حرارة المياه قبالة الساحل الشرقى للقارة القطبية الجنوبية قد ارتفعت بمقدار 2ـ 3 درجات مقارنة بالنصف الأول من القرن العشرين بسبب تغير اتجاه التيارات المحيطية.

وأشارت الدراسات الحديثة، إلى أن القارة القطبية الجنوبية تفقد حوالى 155 مليار طن من الجليد سنويًا، ما سيؤدى مع ذوبان الجليد الأزلى فى المناطق الاتخرى، إلى ارتفاع ملموس فى مستوى المحيطات فى العالم.