ميزات جديدة من مايكروسوفت لتقريب نظامى تشغيل Windows و Android

جدة - نرمين السيد - وكشفت مايكروسوفت عن خريطة طريق لنظام ويندوز الفرعى، لتظهر أن دعم Android 13 اقترب وصوله، حيث تهدف مايكروسوفت لإضافة عدد قليل من الميزات الجديدة، من بينها النقل السهل للملفات بين حاوية نظام ويندوز الفرعى لنظام أندرويد وWindows.

وهذا الأمر سيحدث تغييرًا فسيصبح نقل ملفات بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر أسهل.

ومن المتوقع أن تقتصر الميزات الجديدة من مايكروسوفت على أسواق معينة، ومن المفترض أن يتم طرحها على نطاق واسع بداية العام القادم.

يذكر أن شركة مايكروسوفت قدمت مؤخرًا عددًا من الميزالت والتحسينات إلى نظام Windows الفرعى لنظام Android كالموقع والطباعة والميكروفون وغيرها.