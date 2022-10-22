قطّع 800 كيلومتر.. كوبى يفر من بلاده إلى أمريكا بطائرة بمحرك واحد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر ذاتها إلى أن طائرة روسية الصنع من طراز "أنتونوف إيه إن 2" هبطت فى مطار ديدكولييه فى إيفر جلاس جنوب فلوريدا، حوالى الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش.

وأوضحت أن قائد الطائرة قال إنه "فر من بلاده وجاء سانكتى سبيريتوس" وهى منطقة فى وسط البلاد، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وكشف الموقع الإلكترونى الإخبارى "سيبركوبا" الذى نقل النبأ أن الطيار يدعى روبن مارتينيز، ويعمل فى الشركة الكوبية للخدمات الجوية".

وتوجهت شرطة الحدود الأمريكية إلى موقع هبوط الطائرة فور إبلاغها بالحادثة.