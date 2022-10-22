Oppo A77s.. هاتف جديد بسعر رخيص ومميزات فريدة

جدة - نرمين السيد - وجاء Oppo A77s بشاشة تدعم تحديث 90 هرتز، من نوع IPS LC، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD ومعالج مطور من إنتاج شركة كوالكوم.

وفى منتصف الشاشة من الأعلى، تم تصميم الكاميرا الأمامية بدقة بدقة 8 ميجابكسل، أما الخلفية فجاءت بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

يدعم الهاتف الجديد من شركة أوبو شريحتى اتصال من نوع Nano، وقد جاء تصميمه بواجه زجاجية وإطار جانبى من البلاستيك، أما ظهره فقد صنع بجلد صديق للبيئة.

يعمل هاتف أوبو بواسطة عبر معالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 680، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G.

حول ذاكرة الهاتف كشف الموقع التقنى أن Oppo A77s جاء مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR4x تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 تصل إلى 128 جيجابايت.

وبإمكان مالك الهاتف أن يعمل على توسعة الذاكرة الداخلية حتى تصل إلى 1 تيرابيات، من خلال فتحة بطاقة microSD.

هاتف أوبو Oppo A77s، يتميز أيضا ببطارية كبيرة تصل قوتها إلى 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويمكن شحن البطارية بالكاملة فى ساعة واحدة و6 دقائق فقط، ويبلغ سعره نحو 4400 جنيه.