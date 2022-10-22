الجمعية المصرية للفلك تنظم فعالية لرصد كسوف الشمس.. الثلاثاء

وقال رئيس الجمعية المهندس عصام جودة، إن الفعالية بقصر البارون ومكتبة الإسكندرية ستبدأ من الساعة 11:30 صباحا وسيتم الرصد باستخدام أجهزة (التليسكوب) واستخدام النظارات، لافتا إلى أن تذكرة دخول القصر تشمل حضور الفعالية وستكون بالمجان فى مكتبة الإسكندرية.
وأوضح أن بداية الكسوف الجزئى الذى سيتم رؤيته فى القاهرة ستكون فى الساعة 12 ظهرًا، وذروته الساعة 1:19 وفيها يغطى القمر حوالى 37.7% من قرص الشمس، وينتهى فى الساعة 2:16 ظهرًا.
يذكر أن كسوف الشمس الجزئى يحدث عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على خط مُستقيم، ويبدأ القمر بالمرور من أمام الشمس حاجباً أشعتها عن الأرض، لكن ظل القمر أصغر بكثير من أن يغطى الأرض كلها، ولذلك ما يحدث بالنسبة لمعظم الناس على الأرض أنهم يقعُون فى ظل القمر الجزئى، حيث لا يستطيع القمر أن يحجب سوى جزء صغير من أشعة الشمس عنهم، وهذا يسمى بالكسوف الجزئى، وقد يحجب الكسوف الجزئى ربع قرص الشمس، أو نصفه، أو أى جزء منه أقل من الكامل، وقد يستمر لعدة ساعات.
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