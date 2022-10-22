روسيا تطلق مركبة «سويوز» على متنها قمرين اصطناعيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن مركبة "سويوز" الخفيفة حملت على متنها قمرين اصطناعيين لصالح الدفاع الروسية، مشيرة إلى تخصيص الرقمين "كوسموس 2561" و"كوسموس 2562" للقمرين. يذكر أن الدفاع الروسية أطلقت من مطار بليسيتسك الأسبوع الماضى صاروخ "أنجارا" الفضائى الخفيف حاملا قمرا اصطناعيا لصالح الدفاع الروسية.

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