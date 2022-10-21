6 صور رومانسية.. سالى عبدالسلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها على البحر

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جدة - نرمين السيد - وظهرت أجواء رومانسية على احتفال سالى بميلاد زوجها من أمام أحد الشواطى فى أجواء ليلة ساحرة، وعلقت عليها: "يا رب خير الدنيا كله والآخرة يا طيب، إمامى فى الصلاة اللهم بارك، الطيبون للطيبات يا مؤمن".
وتابعت: "يجعلنا سند وضهر وعون لكل محتاج ونعيش نقضى حوائج الناس وربنا يراضينا ويدينا من فضله يا طيب يا جدع، يا رب يبعد عنا كل شر ويرزقنا من فضله وأضعاف ما يتمنوه لنا يا الله، على نياتكم ترزقون.. اللهم بارك".
يأتى هذا فى الوقت الذى شاركت فيه سالى عبد السلام جمهورها، منذ أيام، بصورة لها وهى فى الكعبة المشرفة، خلال تأديتها مناسك العمرة بصحبة زوجها.
وعلقت سالى عبدالسلام على الصورة قائلة: "الحمد لله حمدا كثيرا يا ربى.. العمرة رقم 7 منهم عمرة فى رمضان وأغلاهم العمرة معاك يا مؤمن.. دعيت ربنا يجيبك واتمنيت اللى نفسى فيه الله أكبر، وهفضل اعد وهفضل أجاهد وربنا اللى بيكرم".
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