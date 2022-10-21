ميتا: إضافة مزايا جديدة لـ«فيسبوك»

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصة "فيسبوك إضافة المزيد من الخيارات للأشخاص للتواصل بشأن الاهتمامات المشتركة، بما فى ذلك Reels in Facebook Groups وتحديثات لملف تعريف المجموعة الخاص بالمستخدم.





وأوضحت ميتا - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها، أن الهدف مساعدة المسؤولين عن المجموعات على بناء الثقافة فى مجموعاتهم، عبر تسليط الضوء على كبار الأعضاء المساهمين وإضافة ملخص يومى جديد للإجراءات فى مساعدة الإدارة.

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وقالت ميتا: "بناء المجتمع جوهر مهمة Facebook فى التقريب بين العالم، وبينما شق المجتمع طريقه إلى كل ركن من أركان التطبيق، تظل المجموعات هى المكان المركزى الذى يذهب إليه الناس للقيام بالمزيد معا.. فى الواقع، معظم الأشخاص على فيسبوك Facebook أعضاء فى 15 مجموعة نشطة على الأقل".