وأوضحت ميتا - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها، أن الهدف مساعدة المسؤولين عن المجموعات على بناء الثقافة فى مجموعاتهم، عبر تسليط الضوء على كبار الأعضاء المساهمين وإضافة ملخص يومى جديد للإجراءات فى مساعدة الإدارة.
«ميتا» تطلق أول نظام ترجمة للخطاب الشفهى مدعوم من الذكاء الاصطناعى
وقالت ميتا: "بناء المجتمع جوهر مهمة Facebook فى التقريب بين العالم، وبينما شق المجتمع طريقه إلى كل ركن من أركان التطبيق، تظل المجموعات هى المكان المركزى الذى يذهب إليه الناس للقيام بالمزيد معا.. فى الواقع، معظم الأشخاص على فيسبوك Facebook أعضاء فى 15 مجموعة نشطة على الأقل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتا: إضافة مزايا جديدة لـ«فيسبوك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.