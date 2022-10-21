أبوسمبل تستعد لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى 

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن مدينة أبوسمبل السياحية، تستعد على قدم وساق لاستقبال الحدث العالمى الفريد، الذى يتجسد فى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، صباح يوم 22 أكتوبر الجارى.





وقال المحافظ، إنه يتابع الجهود المبذولة وتسخير الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام خلال المهرجان، لإحياء ذكرى هذا الحدث الفريد بالتنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى، مؤكدا أنه كانت هناك توجيهات مشددة للجهات المعنية للتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق التكامل والاستعداد الجيد للظهور بالشكل المشرف أمام ضيوف المهرجان من الزائرين والأفواج السياحية. من جانبها، قامت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بمرافقة سيد سعدى رئيس المدينة بتفقد الاستعدادات الجارية بمعبد أبوسمبل، خاصة تجهيزات شاشات البلازما لعرض ظاهرة التعامد مع تجهيز مسرح الصوت والضوء والذى يقام به الحفل الفنى الساهر لضيوف المهرجان من الأفواج السياحية، ويحيه عازف البيانو إيهاب عزالدين، وأيضا عازفة التشلو علياء الباسوسى، ليتوازى معه تقديم ديفيليه وعروض فرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.

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