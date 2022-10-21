«إنستجرام» بصدد تعزيز ميزات تساعد مستخدميه على حظر «المسيئين»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، سيتمكن مستخدمو إنستجرام الآن من حظر جميع الحسابات الحالية لشخص ما، وتوسيع ميزة تم إطلاقها العام الماضى والتى سمحت فقط بحظر أى حسابات جديدة قد ينشئونها.

وقال إنستجرام فى منشور مدونة : "بناءً على نتائج الاختبار الأولية من هذا التغيير الجديد، نتوقع أن يحتاج مجتمعنا إلى حظر 4 ملايين حساب أقل كل أسبوع، حيث سيتم الآن حظر هذه الحسابات تلقائيًا" .

يتضاعف تطبيق مشاركة الصور فى معالجة خطاب الكراهية والإساءة عبر الإنترنت على منصته، والتى تحظى بشعبية أكبر بين المراهقين والشباب.

قام إنستجرام أيضًا بترقية ميزته التى تساعد على منع المستخدمين من مشاهدة الرسائل التى قد تكون مسيئة، من خلال تصفية الكلمات المسيئة لردود القصة، وقال يوم الخميس إنه يوسع "التنبيهات" المصممة لحماية المبدعين من المضايقات.