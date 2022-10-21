روسيا تطلق صاروخا فضائيا صديقا للبيئة

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع روسيا اليوم، إن المؤسسة أصدرت بيانًا ذكرت فيه بأن رئيس مؤسسة روس كوسموس، يورى بوريسوف زار شركة Avtomatika الروسية، وتفقد جاهزية نظام التحكم فى "صاروخ Soyuz-2.1b" الذى يعمل بوقود النفثيل الصديق للبيئة، هذا الصاروخ من المفترض أن يطلق إلى مدارات حول الأرض فى الثالث والعشرين من أكتوبر الجارى.

وأجرى رئيس المؤسسة جولة تفقدية داخل ورش الإنتاج، حيث تنتج المعدات الإلكترونية المخصصة لعائلة "صواريخ Soyuz-2 "، وأطلعه المدير العام للشركة أندريه ميسيورا على عمليات الإنتاج وأشار له إلى أن إطلاق صاروخ Soyuz-2.1b الجديد من المفترض أن يتم فى 23 أكتوبر.