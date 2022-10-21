جدة - نرمين السيد - وأكدت أستاذ الطب النفسي، فى مداخلة لها، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه يجب على أولياء الأمور الجلوس مع أبنائهم وتوعيتهم من هذا الخطر الذى انتشر بشكل كبير.
وأشارت أستاذ الطب النفسي، إلى أنه يجب على المدارس أن تنتبه جيدًا، وأنه يجب عليها إقامة أنشطة ترفيهية داخل المدرسة لمنع الطلاب من ممارسة هذا التحدى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ طب نفسى يوجه نصائح لتحصين الأطفال من تحدى «كتم الأنفاس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.