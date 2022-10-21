أستاذ طب نفسى يوجه نصائح لتحصين الأطفال من تحدى «كتم الأنفاس»

جدة - نرمين السيد - وأكدت أستاذ الطب النفسي، فى مداخلة لها، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه يجب على أولياء الأمور الجلوس مع أبنائهم وتوعيتهم من هذا الخطر الذى انتشر بشكل كبير.

وأشارت أستاذ الطب النفسي، إلى أنه يجب على المدارس أن تنتبه جيدًا، وأنه يجب عليها إقامة أنشطة ترفيهية داخل المدرسة لمنع الطلاب من ممارسة هذا التحدى.