الإفتاء توضح حكم مخالفة أمر الوالدين فى الزواج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه على الوالدين أن يكونا عونًا لأبنائهم وبناتهم على إنشاء بيوتهم بخصوصية واستقلالية ولتحمُّل المسئولية الاجتماعية عن الأسرة الجديدة.
وتابعت: "فالزوج والزوجة شريكان فى المسئولية وغيرهما عون لهما عليها من غير تدخل مفسد يمس الأسرة".
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