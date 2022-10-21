الإفتاء توضح حكم مخالفة أمر الوالدين فى الزواج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه على الوالدين أن يكونا عونًا لأبنائهم وبناتهم على إنشاء بيوتهم بخصوصية واستقلالية ولتحمُّل المسئولية الاجتماعية عن الأسرة الجديدة.

وتابعت: "فالزوج والزوجة شريكان فى المسئولية وغيرهما عون لهما عليها من غير تدخل مفسد يمس الأسرة".