جوجل يعلن عن تغييرات جديدة فى جمع البيانات الشخصية للإعلانات المستهدفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة الأمريكية فى بيان نقلته صحيفة ذا هيل، أن مستخدميها سيكونوا قادرين على اختيار ما إذا كانوا يريدون رؤية المزيد من الإعلانات أو أقل، بناء على فئات محددة وعلى تحديد البيانات الشخصية المستخدمة لاستهداف الإعلانات لهم.

وتعد إعدادات التحكم الجديدة جزءا من منصة إعلانات جوجل، والتى سيتم طرحها عالميا للمستخدمين بدءًا من هذا الأسبوع، وباستخدام الإعدادات الجديدة، سيتمكن المستخدمون من تصفية الإعلانات بناء على موضعاتهم المفضلة وسيتمكن المستخدمون من اختيار ما إذا كانوا يريدون مشاهدة عدد أقل أو أكثر من هذه الإعلانات عبر بحث جوجل ويوتيوب.

وسيسمح الإعداد الجديد للمستخدمين أيضا باختيار ما إذا كانوا يريدون مشاهدة إعلانات أقل أو أكثر استنادا إلى علامات تجارية معينة.

ومع ذلك، لن يؤثر التحديث على الإعلانات السياسية ولن يتم تضمين السياسة فى فئات الموضوعات التى سيتمكن المستخدمون من تصفيتها، ولن يتغير أسلوب جوجل فى التعامل مع الإعلانات السياسية فى ظل التحديث.

وأوضحت الشركة أنه من خلال منصة إعلانات جوجل الجديدة، سيكون لدى المستخدمين مزيد من التحكم فى البيانات الشخصية المتعلقة بهم والتى يتم استخدامها لإنشاء إعلانات مستهدفة.

وسيتمكن المستخدمون من تغيير المعلومات التى استنتجتها جوجل عنهم أو التحقق منها على سبيل المثال حول حالة علاقتهم أو الصناعة التى يعملون فيها.