بعد تحدى «لعبة الموت».. كيف تحمى أبناءك من السوشيال ميديا؟

جدة - نرمين السيد - تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا العديد من التحديات والتطبيقات والألعاب التى تعرض حياة الأطفال للخطر حيث تؤدى بالبعض إلى الوفاة، وآخرهم تحدى كتم الأنفاس" أو "تحدى الموت"، الذى رصدت وزارة التربية والتعليم انتشاره مؤخرا، بعدد من المدارس فى أكثر من إدارة تعليمية.





وتحدثت إيناس على، أخصائى الصحة النفسية وتعديل السلوك، خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" عن انتشار مؤخرا عدد من تطبيقات الألعاب الخطيرة التى تهدد حياة الأطفال.

وقالت إيناس على إن هذه الألعاب تعتبر تحديا مغريا للأطفال ويتنافسون خلاله دون وعى منهم ولا يدركون مدى خطورته حيث يعرضون حياتهم للخطر، مضيفة أنه بالفعل كان هناك العديد من الضحايا للألعاب الإلكترونية التى تسببت فى فقدان حياة البعض بمجرد اتباع التعليمات الخبيثة للألعاب وتنفيذها.

وأضافت، قائلة: "هناك من يدبر هذه الألعاب من أجل التأثير على الأجيال الحديثة والهائم عن العلم والتزود من المعرفة أو حتى تكوين أجيال صالحة، وهذه الألعاب ليست صدفة وإنما جزء من خطة كبرى تستهدف النشء".

وأوضحت أن على أولياء مراقبة الأبناء وطريقة قضاء يومهم، وماذا يفعلون بهواتفهم، معلقة: "يجب ألا تغيب الرقابة عن أفراد الأسرة ومتابعة سلوكياتهم وتصرفاتهم وعند الشك فى أى شئ يجب عدم تمريره دون التحقيق فيه".

وتابعت بأنه من الضرورى على الوالدين أن يعرفوا شيئا عن التكنولوجيا والهواتف الحديثة حتى يتعاملوا مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية التى هى أساس الشرور بسهولة.

ونصت الآباء والأمهات بمراقبة أفعال أبنائهم دون التضييق عليهم ولكن من أجل مصلحتهم وتذكرهم دائما بأن الإنترنت وسيلة معرفة وتواصل وليس وسيلة ترفيه.

كما يجب على الشباب بأن يكونوا على علم بكل شىء من حولهم ويتعاملون مع الهاتف على أنه وسيلة مساعدة للتواصل والتعلم دون أن يمثل لهم كل شىء.