أخلاقنا الجميلة.. نصائح لاحتواء زوجتك الغاضبة (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى عدد من النصائح لأجل احتواء الزوجة الغاضبة، تضامنا مع الحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان "أخلاقنا الجميلة".
ويجب على الزوج التحدث مع زوجته لمعرفة أسباب غضبها، والإنصات لها جيدا دون مقاطعة كلامها.
ولتجنب زيادة غضبها، على الزوج مناقشتها ولكن بعد أن تهدأ لأجل الحفاظ على استقرار الحياة الزوجية دون زيادة الخلافات.
وتحتاج الزوجة وقت غضبها بالحصول على الدعم والأمان من زوجها، بالإضافة إلى الاهتمام بها وتقديرها ومدحها دائما.
وعندما تغضب الزوجة، يجب التماس الأعذار لها واحتوائها بكلمة طيبة أو طبطبة، وعدم استفزازها حتى لا يتضاعف غضبها.
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