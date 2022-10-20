أوبو تطرح ساعة ذكية بشريحة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشارت أوبو إلى أن ساعتها الذكية التى تحمل اسم "OPPO Watch SE" تتمتع ببطارية كبيرة حيث يصل عمر الشحن إلى 3 أيام من الاستخدام المكثف.
وأوضحت أنه عند شحن ساعة أوبو الجديدة لمدة 10 دقائق، يمكن أن تعمل على مدار يوم كامل بعد الشحن.
وتتمتع الساعة بميزة تتبع نشاط المستخدم فى أكثر من 100 نمط رياضى، بالإضافة إلى تتبعه أثناء النوم.
وتأتى الساعة "OPPO Watch SE" بشاشة من نوع "AOD" والتى تتوفر باللون الرمادى والبنفسجى.
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