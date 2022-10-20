بسبب الخوف من السرقة.. بريطانى يزرع محفظته فى المعصم

جدة - نرمين السيد - وحاول ذلك الرجل البريطانى الحفاظ على البطاقات المصرفية بطريقة غريبة وهى زرعها فى معصمه. ودفع البريطانى حوالى 200 جنيه إسترلينى لأجل زرع شريحة لا تلامسية فى معصمه حتى يسهل دفع ثمن المشتريات بدون بطاقة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية. وخضع الرجل للعملية الجراحية لأجل زرع المحفظة الرقمية فى معصمه ودفع ثمن البنزين بسهولة. وأوضحت الشركة المسؤولة عن المحفظة الرقمية المزروعة التى تدعى "Walletmor" أن تلك البطاقة تنتهى صلاحيتها هلال 7 سنوات وبعدها يجب استبدالها. ولا تستغرق تلك العملية سوى 15 دقيقة، ولا تحتاج إلى مخدر، حيث يقوم الجراحون وقتها بعمل فجوة صغيرة فى الجلد ثم يدخلون المحفظة فيها وبعدها يتم خياطتها وترك الجرح للشفاء. @paybyhand Paying with chip implant at Esso petrol station. #esso #walletmor #nfcimplant #cyborg #paybyhand #fyp #future #uk #biohacking #tiktokuk #chipimplant #paymentimplant ♬ original sound - PayByHand

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