خلال 43 يوما.. إيطالى يفوز بأطول سباق على الأقدام

جدة - نرمين السيد - وتمكن الإيطالى الذى يدعى أندريا من الفوز فى سباق بلغت مسافته 4989 كيلومترا.

وشارك أندريا وسباق "Sri Chinmoy Self-Transcendence" والذى بلغ مدته 43 يوما و3 ساعات و20 دقيقة و27 ثانية، وفاز من خلاله بالمركز الثالث على التوالى.

وعانى المشاركون فى السباق من الطقس الممطر، والذى بسببه لم يتمكن العداء من تحسين توقيته مقارنة بالعام الماضى، وفقا لما جاء فى "البيان".

وتحدث أندريا عن السباق وقال إنه أكبر التحديات العام الجارى بسبب الظروف الممطرة، مشيرا إلى أن الأحذية المبللة تسبب ضغطا على الجلد وتدمى الجروح بين أصابع القدم، مما يؤثر على سرعة العداء.

وأضاف أنه كان مضطرا لتغيير الحذاء كل 3 إلى 4 أيام لأجل تجنب الإصابة بالبثور.