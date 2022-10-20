جدة - نرمين السيد - ويتمتع جهاز هواوى الجديد "Huawei Matepad C5e" ببطاريته الكبيرة حيث تبلغ 5100 مللى أمبير، كما يدعم الشحن بقدرة 10 وات. ويأتى الجهاز بشاشة من نوع "LCD" وبحجم يبلغ 10.1 بوصة، ودقة عرض 1920 فى 1200 بيكسل، مزودا بإطارات سميكة بمحيط الشاشة. ويضم التابلت كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 2 ميجابيكسل، كما يدعم رقاقة معالج Kirin 710A. ويقترن الجهاز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويزود أيضا بميزة "Huawei Share" التى تسمح باتصال الجهاز بأجهزة هواوى الأخرى. ويُطرح جهاز "Huawei Matepad C5e" باختيار واحد فى الألوان وهو اللون الأزرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات تابلت هواوى الجديد «Matepad C5e» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.