مشهد مرعب.. غيوم شبيهة بأمواج تسونامى تلتهم إحدى المناطق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يُظهر المقطع المذهل، الذى تمت مشاركته على موقع Reddit، نمطًا سحابيًا غريبًا يتحرك نحو إحدى المناطق، حيث كتب ناشر الفيديو فى الوصف "هذه الطبيعة تخلق عواصف خطيرة".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وقد تم نشره عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تلقى 99 ألف تصويت والعديد من التعليقات على Reddit.

وكتب أحد المستخدمين، "يطلق عليه Cloud Burst، إذا حدث هذا الحادث فى الجبال، فسوف ينتج عنه انزلاقات هائلة وفيضانات"، وكتب مستخدم آخر: "هذه واحدة من أجمل اللقطات التى رأيتها على الإطلاق".

ولم يتم الكشف عن الموقع الذى تم تصويره فيه فى المنشور.