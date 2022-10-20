شركة تسلا تحقق أرباحا ربع سنوية مذهلة (أرقام)

جدة - نرمين السيد - وتجاهلت الشركة التى يمتلكها الملياردير العالمى إيلون ماسك حتى الآن المخاوف بشأن ضعف الطلب على السيارات حيث ساعدت أسعار السيارات تسلا على تحقيق الأرباح السابقة فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى سبتمبر، وفق البيانات التى أصدرتها البورصة الأمريكية.

وسجلت تسلا، بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء، إيرادات ربع سنوية بلغت 21.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة من حوالى 13.8 مليار دولار فى الربع الثالث من العام الماضى، لكنها أقل من توقعات صحيفة "وول ستريت".

وقالت الشركة إن نتائجها تأثرت بالدولار القوى، وارتفاع تكاليف المواد الخام واللوجستيات، وأوجه القصور المرتبطة بتسريع انتاج مصانع السيارات فى ولاية تكساس وألمانيا.

وفى مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود الاقتصادى، أصبحت "وول ستريت" أكثر تشاؤمًا بشأن قدرة تسلا على توفير أكثر من 1.4 مليون سيارة تحتاجها لتحقيق هدفها لعام 2022 المتمثل فى زيادة الإنتاج بنسبة 50%.