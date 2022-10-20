الشهر المقبل.. أبل تستعد لإطلاق الإصدارات الجديدة من MacBook Pro

جدة - نرمين السيد - وأعلنت أبل مؤخرًا عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الآيباد مع إصدارها الجديد من أجهزة البث Apple TV 4K، وربما تكشف الشركة عن مزيد من منتجاتها فى نوفمبر.

وأشارت التقارير إلى خطة أبل للإعلان عن هذه الإصدارات خلال الشهر المقبل، وهى نفس الطريقة التى اتبعتها أبل فى الكشف عن أجهزتها عامى 2019 و2020.

وأوضحت التقارير أن أبل قامت بتأجيل الإعلان عن أجهزة MacBook Pro بسبب بعض المشكلات التى تقابلها فى سلاسل التوريد.

وقالت التقارير إن أجهزة MacBook Pro الجديدة من أبل تأتى برقاقات M2 Pro وM2 Max.

ولفتت التقارير إلى أن أجهزة MacBook Pro الجديدة تنطلق برقاقات جديدة بعملية تصنيع 5 نانومتر.