توقعات الأبراج الخميس 20 أكتوبر 2022.. مفاجآت فى العمل وتحسن فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

لا تهمل عملك وحافظ على علاقات جيدة مع زملائك، وعبر لشريك حياتك عن مشاعرك تجاهه واخبره بحبك له.

الثور

ثق بنفسك وبأمكانياتك وواصل عملك لتحقق أهدافك، واحتوى شريك حياتك وتحدث معه.

الجوزاء

رتب أولوياتك وطّور من نفسك، وقوى علاقتك بشريك حياتك.

السرطان

ابتكر أفكار جديدة وتعاون مع زملاء العمل، وابحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاتك وطريقة تفكيرك.

الأسد

اجتهد فى عملك لتحصل على مكانة أفضل، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية والحياة الأسرية.

العذراء

انجز المهام المطلوبة منك فى العمل ولا تجعلها تتراكم عليك، ولا تسمح لشخص أخر بالتدخل بينك وبين شريك حياتك منعًا لإثارة المشاكل والوقيعة بينكما.

العقرب

التزم فى عملك فهذا سيعود عليك بالنفع، واقضى وقتًا لطيفًا مع شريك حياتك واخرج للتنزه معه.

الميزان

خطط جيدًا لعملك لتصل إلى نتائج جيدة، وانسى الماضى بكل تفاصيله لكن لا تنس الدرس وفكر فى حياتك العاطفية الجديدة.

الجدى

حافظ على ما حققته الفترة الماضية واسعى للمزيد، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وعامله برفق.

القوس

ابذل قصارى جهدك فى العمل لتصبح متميزًا، وحاول أن تعيش حياة سعيدة وهادئة مع شريك حياتك.

الحوت

قم بعملك على الوجه الأمثل واحرص على تحسين مستواك، وكن متفاهمًا مع شريك حياتك وتحدثا سويًا وتناقشا بعقلانية.

الدلو

استغل الفرصة التى تجدها مناسبة واعمل على تحسين مستواك المادى، وخصص وقتًا لشريك حياتك وتبادل معه الهدايا والمشاعر اللطيفة.