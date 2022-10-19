أواخر 2023.. أوروبا تخطط لإطلاق قاذفة فضائية من الجيل القادم

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن الوكالة التى تضم 22 دولة، أعلنت فى وقت سابق إنها ستؤجل الإطلاق الأول من عام 2022 إلى 2023، دون إعطاء تفاصيل.
وتتولى مجموعة "أريان" تطوير الصاروخ "أريان 6" فى مشروع مشترك بين شركتى "إيرباص" و"سافران" الفرنسيتين، نيابة عن وكالة الفضاء الأوروبية فى محاولة لتخفيض تكاليف الإطلاق لمواجهة المنافسة الجديدة، لاسيما من جانب شركة "سبيس إكس" الأمريكية، بجانب ضمان وصول أوروبا إلى الفضاء.
يشار إلى أن المشروع تم تطويره بتكلفة تقل قليلًا عن 4 مليارات يورو "3.9 مليار دولار"، وكان من المقرر فى الأصل إطلاقه فى يوليو 2020، غير أنه تعرض لسلسلة من التأخيرات.
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