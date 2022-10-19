وزنها 3 أطنان.. العثور على أثقل سمكة عظمية فى العالم (صورة)

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جدة - نرمين السيد - واكُتشفت السمكة وهى نافقة، وكانت تطفو بالقرب من جزيرة "فايال"، فى وسط شمال المحيط الأطلسى فى ديسمبر، وفق ما ذكره باحثون.
ورغم العثور عليها العام الماضى، إلا أن تفاصيل الاكتشاف لم تُنشر إلا مؤخرًا فى مجلة "Fish Biology".
ودرس باحثون من جمعية علماء الطبيعة الأطلسية، وجامعة الأزور، وكلاهما فى البرتغال، البيانات البومترية والمورفولوجية للسمكة، بحسب "CNN عربى".
وسُحبت السمكة إلى الشاطئ حيث تم قياس وزنها، وأخذت عينات من أنسجتها لاختبار حمضها النووى.
وهناك ما يقرب من 29 ألف من الأسماك العظمية.
وتعد الجثة أثقل من حامل الرقم القياسى العالمى السابق لأثقل سمكة عظمية بأكثر من 400 كيلوجرام.
وكان الكائن عبارة عن أنثى سمكة شمس عملاقة تزن 2.300 كيلوجرام، وتم اصطيادها فى اليابان عام 1996.
وبلغ طول السمكة المكتشفة 3.25 متر، وبلغ ارتفاعها 3.59 متر.
وعند قياسها بمنتصف جسمها، وصل أقصى عرض للسمكة إلى 86 سنتيمترًا، وفق ما قاله الباحثون، ولم يتم تحديد جنسها.
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