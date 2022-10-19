الآن متاح للجميع مشاهدة بدقة فائقة.. يوتيوب يتراجع عن قراره

جدة - نرمين السيد - وكان يوتيوب قد بدأ بدعم مقاطع الفيديو بدقة 4K منذ عام 2010، وذلك بسنوات قبل أن تصبح هذه الدقة شائعة كما هى الآن، ثم بدأ بدعم دقة 8K عام 2015، وكانت مشاهدة مقاطع الفيديو بهاتين الدقتين الفائقتين متاحة أمام الجميع.

وبدأ يوتيوب فى وقت سابق من أكتوبر الحالى باختبار إمكانية حرمان المستخدمين المجانيين من مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة 4K، وذلك فيما بدا أنه مسعى جديد منها لحث المستخدمين على الاشتراك فى YouTube Premium، بحسب ما ذكرته "العربية".

وتوفر هذه الخدمة الكثير من الامتيازات لمشتركيها، ومن ذلك إلغاء الإعلانات وإمكانية تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها بدون اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو فى الخلفية على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.

كما أن الخدمة توفر للمستخدمين وصولًا إلى خدمة بث الصوتيات "يوتيوب ميوزيك"، وخدمة العروض الأصلية Originals، وهى العروض التى تنتجها يوتيوب بالتعاون مع أشهر صناع المحتوى على المنصة.

وأعلن يوتيوب فى تغريدة نهاية التجربة، وقال: "يجب أن يكون المشاهدون الآن قادرين على الوصول إلى دقة 4K بدون عضوية Premium، مضيفًا: "لذلك يمكن لجميع المستخدمين الآن مشاهدة مقاطع الفيديو بأعلى دقة دون دفع رسوم الاشتراك".