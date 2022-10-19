نمر أسود يثير الرعب فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيديو نمر أسود يتجول أمام منزل بريطانى بالقرب من سيارته، لذا أصيب بالذهول عند ظهوره فى كاميرا المنزل.

ويدعى ذلك البريطانى لوك هيكمان، البالغ من العمر 30 عاما، الذى رصد النمر يتجول خارج منزله فى بلدة وارينجتون بمقاطعة تشيشاير، وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار".

وكشف الفيديو عن ظهور ذلك الحيوان يتجول فى ظلام دامس بذيله الطويل.

وأصيب السكان بالرعب بعد نشر لوك للفيديو الذى نشره أمام سيارته، حتى أصبحوا مرعوبين من نزول الشارع.