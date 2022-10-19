كيفية شحن الهاتف فى وقت قياسى وسريع

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن هناك بعض العادات الخاطئة التى تدمر البطارية وتتسبب فى نفاد شحن الهاتف بسرعة والتى أهمه تركه طول الليل بالشحن. ولفت الخبراء إلى أن عدد الخطوات التى يجب اتباعها لضمان شحن الهاتف بشكل سريع وخصوصا إذا كان الهاتف بطئيا. ومن بين النصائح التى يجب اتباعها لزيادة سرعة شحن الهاتف: -التأكد من قوة التيار الكهربائى وأنها كافية لشحن الهاتف. -التأكد من عدم ارتفاع حرارة الهاتف وأنه باردا. -تقليل الطاقة التى يستهلكها الهاتف أثناء عملية الشحن أو إيقاف تشغيله. -شحن الهاتف من قابس الكهرباء مباشرة ، وليس من جهاز مثل كمبيوتر أو سيارة. -وضع الهاتف فى وضع الطيران لأجل تقليل استهلاكه لطاقة البطارية. -استخدام الشاحن الأصلى للهاتف.

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