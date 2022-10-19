أخلاقنا الجميلة.. طرق مهمة لمصالحة زوجك الغاضب (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" بعض الطرق السهلة لأجل التصالح مع الزوج وقت غضبه، تضامنا مع الحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان "أخلاقنا الجميلة".
ويجب على الزوجة اتباع عدد من الخطوات التى تساعد فى صنع السلام واستمرار العلاقة بعد الشجار.
وقدم الخبراء طرقا سهلة تساعد الزوجة فى التصالح مع الزوج حتى إن كان غاضبا، وأولها الاعتذار والتواضع حتى لو لم يكن خطأك، وفى حالة ارتكاب خطأ ما يجب الاعتراف به دون لوم أو إدانة الزوج.
وعلى النساء وقتها التحلى بالهدوء والتناول قليلا، كما حذر الخبراء الزوجين من البعد لأنه يتسبب فى خلق الشعور بالجفاء.
ولتجنب الشجار يجب على الزوجة الدخول مباشرة فى المشكلة الرئيسية، دون الإصرار على أنك محقة دائما.
ونصح الخبراء النساء بالتمتع بالذكاء دون إزعاجة بنقاط ضعفه، وأضافوا بضرورة تقدير الشريك وغمره بالحب والحنان.
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