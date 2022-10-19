شاشة قابلة للتمدد.. لاب توب جديد من لينوفو

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن جهاز الكمبيوتر المحمول يتوفر بشاشة قابلة للانزلاق، أى تكون قابلة للتمدد. ولجأت لينوفو إلى ذلك التفكير حتى يصبح الجهاز أكثر ملائمة مع أداء المهام المتعددة والمتصفحات والتطبيقات وغيره. ورصدت لينوفو خلال حدث "Lenovo Tech World 2022" جهاز الكمبيوتر المحمول بشاشة يبلغ قياسها 13 بوصة والتى يمكنها أن تنزلق أو تتمدد فى الاتجاه الرأسى مما يوفر مساحة عرض عمودية بشكل أكبر، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "gizchina". ولم تكشف الشركة حتى الآن عن الاسم أو السلسلة التى سينتمى إليها الجهاز، كما أنه ليس المؤكد أن هذا الجهاز سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم.

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