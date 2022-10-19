مقهى يفرض غرامة على العملاء وفقا لطريقة طلبهم

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جدة - نرمين السيد - وكشف المقهى عن قيامه بفرض رسوم أكثر على العملات فى حالة عدم طلبهم للمشروب باحترام.
واتبع المقهى الذى يدعى "شاى ستوب" إلى تلك الطريقة لأجل تذكر العملاء بآدابهم وتعزيز ثقافة المقهى أى يقصد بها المشاعر الجيدة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ذا صن".
وأشار صاحب المقهى الذى يدعى عثمان حسين والبالغ من العمر 29 عاما، إلى أن العملاء سيدفعوا أسعارا مختلفة لنفس المشروب وفقا لطريقة طلبهم.
فإذا تم طلب مشروب بأسلوب راقى ومميز، يعطى خصومات لصاحبه على سبيل المثال بدلا من دفع 5 جنيهات إسترلينية تقل إلى 3 جنيهات إسترلينية، وذلك بمجرد قول عبارة "من فضلك".
وفى حالة زيادة الأدب والاحترام لدى العملاء عند الطلب من خلال قول بعض العبارات التهذيبية التى منها مرحبا ومن فضلك، يصل ثمن المشروب إلى 1.9 جنيه إسترلينى.
وأكد صاحب المقهى أنه لجأ لتلك الطريقة حتى يتحلى العملاء بالأخلاق الحسنة، مشيرا إلى أنه منذ وضع هذه اللافتات، أصبح الأشخاص أكثر مرحا وودية.
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