ميتا تقبل طلب المملكة المتحدة بشأن «Giphy»

جدة - نرمين السيد - وقالت ميتا إنها ستقبل أمر هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بإلغاء صفقة 2020.

وقال متحدث باسم ميتا فى بيان: "نشعر بخيبة أمل من قرار هيئة أسواق المال لكننا نقبل حكم اليوم باعتباره الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن.. وسنعمل بشكل وثيق مع هيئة أسواق المال على تصفية Giphy".

كان الحكم هو المرة الأولى التى يجبر فيها المنظم عملاق التكنولوجيا الأمريكى على بيع شركة تم الاستحواذ عليها بالفعل، ويشير إلى عزم جديد على التدقيق فى الصفقات الرقمية.

كان المنظمون فى جميع أنحاء العالم سباقين بشكل متزايد فى كبح جماح الشركات الكبرى.

رفعت هيئات مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة، فى وقت سابق من شهر أكتوبر، دعوى قضائية ضد استحواذ "ميتا" على شركة تصنيع محتوى الواقع الافتراضى داخل "Unlimited Inc"، قائلة إنها ستعمل على "إنشاء احتكار" فى السوق لتطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضى.

كان الاتحاد الأوروبى فى طليعة هذه المعركة ضد عمالقة التكنولوجيا، ووضع قواعد بارزة لمكافحة الاحتكار والخصوصية وغرامات بمليارات الدولارات لفرض تغييرات فى نماذج أعمالهم.

كان المنظم البريطانى قد حظر صفقة "Giphy"، التى تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، فى نوفمبر 2021 بسبب مخاوف من أن "ميتا" قد ترفض أو تحد من وصول المنافسين مثل "سنابشات" و"تويتر" إلى "Giphy GIFs".

كما كانت قلقة أيضًا بشأن فقدان منافس محتمل فى عرض الإعلانات، على الرغم من عدم وجود "Giphy" فى القطاع فى بريطانيا.

لاحظت CMA أن مستخدمى المملكة المتحدة يبحثون عن مليار صورة "GIF" شهريًا على "Giphy"، وأن 73% من الوقت الذى يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعى كان على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب.

استأنف ميتا الحكم، لكن المحكمة أيدت قرار هيئة أسواق المال على خمسة من ستة أسباب فى يونيو.

وقالت هيئة أسواق المال إنها نظرت فى الطلبات الجديدة المقدمة من ميتا وجيفى وأدلة إضافية منذ الاستئناف، لكنها لم تغير رأيها.

قال ستيوارت ماكينتوش، رئيس مجموعة تحقيق مستقلة: "ستقلل هذه الصفقة بشكل كبير من المنافسة فى سوقين".

"لقد أدى ذلك بالفعل إلى إزالة منافس محتمل فى سوق الإعلانات المصوّرة فى المملكة المتحدة، مع منح "ميتا" أيضًا القدرة على زيادة قوتها السوقية الكبيرة فى وسائل التواصل الاجتماعى".

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة التى يمكن بها معالجة ذلك هى بيع Giphy".