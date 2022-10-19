سعر ومواصفات نوكيا C31 الجديد

جدة - نرمين السيد - ويمتاز الهاتف الجديد Nokia C31 بمجموعة شرائح من النوع Unisoc 9863A1، مع معالج Cortex-A55 (1.6 جيجاهرتز) ثمانى الأنوية، ورسومات PowerVR GE8322.

وسيتم طرح Nokia C31 بـ 3 إصدارات، الأول يأتى بذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (رام) 3 جيجابايت، أما الإصدار الثانى فقدمته الشركة بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (رام) 4 جيجابايت.

وأخيرا، يأتى الإصدار الثالث من الهاتف الجديد بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 4 جيجابايت.

الهاتف يأتى بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجابيكسل، ونظام كاميرا بعمق 2 ميجابيكسل فى الخلف.

ويحتوى Nokia C31 على إصدار كامل من نظام التشغيل Android 12، والذى يأتى مع تحديثات أمنية لمدة عامين.

Nokia C31 يبدأ سعره من 130 يورو (يعادل 2480 جنيها مصريا) للطراز الأساسي 32 جيجابايت ذاكرة تخزين، و3 جيجابايت للذاكرة العشوائية.