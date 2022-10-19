كندا تعلن تمويل إطلاق أقمار صناعية للمساعدة فى مراقبة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندى، فرانسوا فيليب شامبين، إن كندا ستساهم بمبلغ 200 مليون دولار فى نظام مراقبة الغلاف الجوى الذى تقوده وكالة ناسا. وأضاف شامبين إن المهمة متعددة الأقمار الصناعية ستعمل على تحسين التنبؤ بالطقس القاسى، ونمذجة المناخ، ورصد الكوارث. ومن المقرر أن يتم إطلاق القمرين الصناعيين فى عامى 2028 و2031. جدير بالذكر أن ثلاث عشرة جامعة كندية تشارك فى البرنامج، إلى جانب الحكومة.

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