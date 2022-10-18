كسوف جزئى للشمس مرئى فى فرنسا الثلاثاء القادم

جدة - نرمين السيد - أفاد معهد الميكانيكا السماوية والحسابات الفلكية بفرنسا اليوم الثلاثاء، بأن ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس المرتقبة الثلاثاء القادم سوف ترى فى فرنسا، مشددًا على وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمشاهدة هذه الظاهرة.





وأشارت الشبكة الإخبارية لقناة "بى إف أم" الفرنسية إلى أن الخسوف الجزئى سيستمر بين ساعة وساعتين فى فرنسا، وسيبدأ فى تمام الساعة 11:15 صباحا فى النصف الشمالى من البلاد، بينما سيبدأ نحو الساعة 11:30 صباحًا فى النصف الجنوبى، قبل أن ينتهى فى حوالى الساعة 1 ظهرًا.

وستكون هذه الظاهرة مرئية فى جميع ربوع فرنسا، لكنها ستكون أكثر وضوحًا فى الشمال الشرقى، ووفقًا لمعهد الميكانيكا السماوية والحسابات الفلكية، سيغطى القمر 5ر19% من الشمس فى ستراسبورج، و18.4% فى ميتز و17.2% فى ليل، وفقط 5.4% فى تولوز و3.5% فى باو.

تجدر الإشارة إلى أن الخسوف سيكون مرئيا فى معظم أنحاء أوروبا وشمال شرق إفريقيا وما يصل إلى نصف آسيا.