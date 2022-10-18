وأشارت الشبكة الإخبارية لقناة "بى إف أم" الفرنسية إلى أن الخسوف الجزئى سيستمر بين ساعة وساعتين فى فرنسا، وسيبدأ فى تمام الساعة 11:15 صباحا فى النصف الشمالى من البلاد، بينما سيبدأ نحو الساعة 11:30 صباحًا فى النصف الجنوبى، قبل أن ينتهى فى حوالى الساعة 1 ظهرًا.
وستكون هذه الظاهرة مرئية فى جميع ربوع فرنسا، لكنها ستكون أكثر وضوحًا فى الشمال الشرقى، ووفقًا لمعهد الميكانيكا السماوية والحسابات الفلكية، سيغطى القمر 5ر19% من الشمس فى ستراسبورج، و18.4% فى ميتز و17.2% فى ليل، وفقط 5.4% فى تولوز و3.5% فى باو.
تجدر الإشارة إلى أن الخسوف سيكون مرئيا فى معظم أنحاء أوروبا وشمال شرق إفريقيا وما يصل إلى نصف آسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كسوف جزئى للشمس مرئى فى فرنسا الثلاثاء القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.