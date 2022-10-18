قادت صاحبه للقضاء.. فكرة فكاهية للترويج لمقهى فى الأردن

جدة - نرمين السيد - يبحث أصحاب المقاهى والمنشآت التجارية عادة عن فكرة جديدة للترويج لمحالهم ومنتجاتهم، وهو ما قام به أحد المقاهى فى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن الأمر تسببت بضبطه من قبل السلطات.





وبحسب قناة "سكاى نيوز عربية" قام الرجل بإلقاء ورق طُبعت عليه صورة العملة الأردنية من فئة الخمسين دينارا، تم طويها لتبدو فى الوهلة الأولى أنها حقيقية، فى أحد الشوارع القريبة من المقهى، لكن بمجرد التقاطها وفتحها تُكشف الخدعة، فيجد ملتقطها أنها قسيمة خصم وضعت بشكل متعمد لتجذب الانتباه والترويج للمقهى بفكرة جديدة.

وتحمل الورقة العبارة التالية: "شو مشت عليك!.. كوبون خصم 20% على الأرجيلة وكافة المشروبات".

وقال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوى، إن "معلومات وردت عن قيام مالك أحد المقاهى فى العاصمة باستخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين دينارا، من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه، وجرى ضبطه وكافة الأوراق المصورة لديه، وستتم إحالته للقضاء".

وبدوره، أوضح المحامى زيدون النجداوى، أن "الفعل الذى قام به صاحب المقهى مخالف لأحكام القانون، وعقوبة الفعل الذى قام به قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة".

وتابع: "الفعل الذى قام به يعد حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة أو نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أى اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أى توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت، أو استعمل أو وجد فى عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة، لصنع أو طبع ورقة بنكنوت".

ووفق النجداوى، فإن القانون يعاقب كل من يمارس هذه الأفعال دون الحصول على تفويض من السلطات المختصة، بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 5 سنوات، سندا لنص المادة (242) من قانون العقوبات الأردنى.

من جانبه، قال خبير التسويق والإعلان محمد منصور، لموقع "سكاى نيوز عربية"، إن "الفكرة حققت الغاية التى صُنعت من أجلها، فقد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى، الخدعة بصورة واسعة وتفاعلوا معها".

وأكد منصور أن "الأسلوب المتبع فى صناعة الإعلان يستخدمه خبراء التسويق لجذب الانتباه بفكرة فريدة، إلا أنهم غفلوا عن النقطة القانونية".