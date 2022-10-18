مايكروسوفت تسرح المزيد من الموظفين بعد تباطؤ نمو الأرباح

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء، فإن شركة تصنيع البرمجيات الأمريكية، ذكرت، فى يوليو الماضى، أنها تخطط لخفض عدد من الوظائف مما يؤثر على أقل من 1% من إجمالى قوتها العاملة.

وفى ذلك الوقت، أوضحت الشركة، التى توظف أكثر من 200 ألف شخص، أنها تسرح الموظفين كجزء من تعديلتها التنظيمية فى بداية سنتها المالية.

ولم تقدم الشركة رقما لعدد عمليات التسريح التى بدأت هذا الأسبوع ولم تؤكد ما إذا كانت جزءا من الخطط المعلنة سابقا.

وقالت متحدثة باسم مايكروسوفت إنه "مثل جميع الشركات، نقوم بتقييم أولويات أعمالنا على أساس منتظم ونجرى تعديلات هيكلية وفقا لذلك. وسنواصل الاستثمار فى أعمالنا وسنوظف المزيد فى قطاعات النمو الرئيسية العام المقبل".