جدة - نرمين السيد - وأوضح خبراء التقنية أن هناك عدد من التطبيقات التى تستنزف البطارية. ويلجأ مستخدمو الهواتف الذكية إلى تنزيل الكثير من التطبيقات عبر "جوجل بلاى" لأجل الاستمتاع بالكثير من الخدمات. وأشار الخبراء إلى عدد من التطبيقات التى يفضل تجنب تنزيلها أو استخدامها بشكل أقل لأجل حماية البطارية من التلف. ومن بين التطبيقات ذات أعلى استهلاك للبطارية، وفقا لموقع "جيز شينا" التقنى: -Fitbit -Uber -Skype -Facebook -Airbnb -Instagram -Tinder -Bumble -Snapchat -WhatsApp وأوضح الأطباء أنه بالرغم من فائدة تلك التطبيقات ولكنها تؤثر سلبا على عمر البطارية وتتسبب فى تدميرها مع الاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيقات تدمر هاتفك.. منها واتساب وسناب شات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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