دب يهجم على طفل أثناء اللعب.. وجده القعيد ينقذه

جدة - نرمين السيد - وأثارت حادثة الدب الضخم حالة من الرعب فى ولاية أمريكية تدعى "كونيتيكت" بعد هجومه على طفل أثناء اللعب.
وكان الطفل يلعب على الترامبولين فى حديقة جده، وتفاجئ بهجوم دب ضخم عليه.
وكان الجد صاحب الـ 69 عاما جالسا على كرسى متحرك لإصابته بالشلل، وتفاجأ بهجوم الدب الضخم على حفيده بعد سحبه من قدمه.
وشعر الجد بأنه عاجزا عن إنقاذ حفيده فحاول دفع نفسه لعرقلته، ثم عاد الدب ليهجم عليه مرة أخرى ولكن هذه المرة واجه الدب أحد الجيران وهو يصرخ ويلوح بأنبوبا معدنيا، مما تسبب فى تراجعها مرة أخرى، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وبعدها حاول الدب الدخول إلى المنزل من خلال ممر الكراسى المتحركة الخاص به ولكنه خاف بعد قيام الجد بضربه على رأسه من خلال عصى حديدية.
وكشفت الصحيفة بعد فترة من الواقعة عن قتل الدب برصاص وزارة الطاقة وحماية البيئة فى ولاية كونيتيكت فى منطقة غابات بالقرب من المنزل.
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