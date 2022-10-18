ريلمى تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد «+Realme 10 Pro»

جدة - نرمين السيد - وتطرح الشركة هاتفها الجديد "+Realme 10 Pro" بمواصفات متميزة تجعله ينافس غيره من الشركات. ويأتى هاتف ريلمى الجديد بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة، ومن نوع "AMOLED" وجودة، بالإضافة إلى تمتعها بحماية Corning Gorilla Glass Victus. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة حيث تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع السلكى بقوة 67 وات.

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