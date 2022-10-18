بعد مشاركته فى مهرجان «فاشون فاكتور» هانى البحيرى يخطف أنظار العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - ونالت أزياء هانى البحيرى إعجاب الحاضرين خلال الحدث العالمى فى دبى، والذى يشارك فيه 20 مصمم من أكبر بيوت الأزياء بمختلف الدول والتى منها إيطاليا وإسبانيا وروسيا والفلبين ولبنان والكويت.

وترأس هانى البحيرى لجنة تحكيم فعاليات الموسم الثالث فى المهرجان، كما ضمت اللجنة مشاهير الموضة العالمية: مايكل سينكو وأزرا وأماتو.

وفى ختام مهرجان "فاشون فاكتور" الدولى شارك البحيرى، الدكتور عبدالله الشيبانى لتوزيع جوائز الدورة الثالثة.

ويذكر أن هانى البحيرى انفرد على مدى 3 أعوام متتالية بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى نجح فى إثبات أن الموضة المصرية قادرة على لفت انتباه العالم، حيث ارتدت الفنانة يسرا اللوزى خلال العام الأول فستانا بقيمة 5 ملايين دولار، وارتدت اللبنانية "نيكول سابا" خلال العام الثانى بفستان قيمته 200 مليون جنيه مصرى، وذلك بسبب ترصيعه كاملا بحبات من الألماس الحر.

وتفاجأ متابعى الموضة العالمية بفستان الزفاف الذى ارتدته الفنانة مى عمر، والذى من تصميم هانى البحيرى، المصنوع من الألماس الحر، حيث تم تقديره بحوالى 15 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشادت بدور مصمم الأزياء هانى البحيرى، فى أول عرض أزياء تراثى، أقيم تحت رعاية السيدة انتصار السيسى ، قرينة رئيس الجمهوية، وذلك على هامش معرض "تراثنا" كمبادرة من البحيرى لدعم الذوق و الصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصرى يضاهى المنتجات العالمية.

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة دينا طارق، بطلة العالم فى السباحة و الجمباز و كرة تنس الأرضى، بفستان زفاف من تصميم الفنان هانى البحيرى ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة "أولادنا" التى أقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأعلن البحيرى خلال الملتقى تبنيه لجميع ملابس وإطلالة دينا طارق خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية .

ويعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا فى أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021، أون لاين نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

ويعتبر هانى البحيرى أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الإسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثانى على التوالى، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان، إلى جانب اختياره للمشاركة فى أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحى" و ليكون داعما لمصممى الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثانى على التوالى.

كما كرمت مؤسسة اليونسكو بفرنسا البحيرى تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسى وباعتباره المصرى الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة الـ 15 عام، والتى ساهمت فى نجاح الـ "أورينتال فاشون شو".