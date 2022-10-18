سويسرا تبدأ تشغيل أطول قطار فى العالم بين الجبال والمنحنيات

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع لعشاق السكك الحديدية، بالذهاب إلى سويسرا لمشاهدة الحدث الضخم فى يوم 29 أكتوبر المقبل. وتمكنت سويسرا من خلال القطر تسجيل رقم قياسى عالمى جديد لكونه أطول قطار ركاب فى العالم، وذلك عبر جبال الألب السويسرية، وفقا لما جاء فى "وكالة الأنباء الألمانية". ويبلغ طول القطار 1.9 كيلومتر، كما تعتزم سكك حديد "ريشن" السويسرية تشغيله فى أخر الشهر الجارى فى رحلة لمدة ساعة. ويسير القطار على طول ممر "ألبولا" الشهير، حتى يستمتع الركاب بين المناظر الطبيعية فى منطقة "جراوبوندين" لمسافة 25 كيلومترا تقريبا، مرورا بـ 48 جسرا و22 نفقا. وتتطلب العملية 7 من سائقى القطارات و21 فنيا، حتى يتم تشغيل ما يصل إلى 100 عربة الموجودة على خطوط سكك حديدية ذات منحنيات وعرة وسط الجبال الضيقة.

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