هاتف شبابى جديد ببطارية ضخمة من سامسونج

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Galaxy M54" بشاشة عالية تبلغ قياسها 6.7 بوصة، ومن نوع "Super AMOLED" وبدقة 720 × 1600 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية تبلغ دقة الرئيسية منها 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل وغيره للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ذات دقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت. كما يضم بطارية كبيرة غاية حيث يبلغ سعتها 6000 مللى أمبير، لذا تعد مناسبة للاستخدام الطويل والتصفح والألعاب ومشاهدة الأفلام.

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