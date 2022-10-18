3 أخطاء شائعة تدمر هاتفك أثناء الشحن

جدة - نرمين السيد - وبدأ الكثير بعد استخدام الهاتف لفترات طويلة فى ارتكاب بعض الأخطاء عند شحن الهواتف، والتى تؤثر على أداء البطارية وعمرها.

وكشف الخبراء عن بعض الأخطاء التى يرتكبها المستخدمين عن شحن هواتفهم، والتى تتسبب فى تدمير البطارية، منها:

-ترك الشاحن طوال الليل:

يعتبر شحن الهاتف طوال الليل من أكثر الأشياء خطورة التى يتعرض لها المستخدمين.

وأوضح الخبراء أن ذلك الخطأ لا يؤثر على الهاتف إذا كان حدثا عرضيا، ولكن إذا تم تكراره فذلك يؤدى إلى تدهور عمر البطارية.

-شحن الهاتف مع الجراب:

يجب على المستخدمين إزالة الجراب من الهاتف عند الشحن، لأن وجوده يؤدى إلى زيادة درجة حرارته ثم زيادة الضغط على البطارية وتقليل عمرها.

-ترك بطارية الهاتف حتى تصل إلى صفر%:

يعتبر نفاد البطاريةحتى صفر أو 1% من الأخطاء الأكثر ضررا على الهواتف، لأن ذلك يقلل من عمر البطارية بمرور الوقت، لذا يجب عند بلوغ الهاتف لـ 15% شحنه فورا.