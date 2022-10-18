بعد إلقاء حجر على عشهم.. دبابير تؤذى 42 طالبا فى سريلانكا

جدة - نرمين السيد - كشفت التقارير عن تعرض الأطفال أثناء وجودهم بمدرسة فى شمال سريلانكا إلى هجمهات الدبابير.

ونتج عن هجمات الدبابير إصابة 42 طفلا، لذا تم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان".

ووقع ذلك الهجوم، بعد إلقاء طالب لحجر على عش دبابير كبير، بالقرب من المدرسة الموجودة فى مدينة فافونيا.

وأشارت الشرطة إلى أن الآباء والمعلمين نقلوا عدد من الطلبة إلى المستشفى وذلك بعد ظهور بعض الأعراض، ومنها التقيؤ والدوار وصعوبة التنفس.

يذكر أنه خلال الشهور الأخيرة، جرى الإبلاغ عن سلسلة من الهجمات المماثلة فى مناطق مختلفة من البلاد.