خلى بالك.. أخطاء تتسبب فى حظر حسابك على واتساب

جدة - نرمين السيد - غالبًا ما يتم استهداف منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" من قبل المحتالين والمتسللين وحتى تنشر أخبارًا مزيفة.

للتحكم فى الأنشطة الضارة، يقوم واتساب بشكل متكرر بإصدار تحديثات أمنية وخدمات الخصوصية، كما ينشر تطبيق المراسلة الفورية مجموعة من الإجراءات الأمنية وتقنية الكشف عن البريد العشوائى للحفاظ على أمان المستخدمين من المحتالين والحسابات المشبوهة الأخرى

عندما يتورط مستخدم حساب واتساب فى البريد العشوائى أو الاحتيال أو ينتهك شروط الخدمة من خلال النظام الأساسى، تقوم الشركة بحظر المستخدم.

ولكن فى بعض الأحيان، يتم حظر الحسابات عن طريق الخطأ أو إذا قام المستخدمون عن غير قصد بشيء مخالف لسياسة الخصوصية.

لذلك يُقترح دائمًا توخى الحذر أثناء إرسال الرسائل والوسائط على واتساب.

وفى هذا الصدد وضع واتساب بعض النصائح المهمة التى ستمنع حظر حسابات المستخدمين.

نصائح لمنع حسابك من الحظر على واتساب

- لا تعد توجيه أى شيء إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الرسالة تحمل الحقيقة أم أنها مدعومة من مصدر شرعى، حيث قام واتساب بالفعل بتقييد إعادة توجيه الرسائل لما يصل إلى خمس محادثات فى وقت واحد، وإذا تمت إعادة توجيه رسالة بالفعل، يمكن للمستخدمين إعادة توجيهها إلى ما يصل إلى خمس محادثات، بما فى ذلك مجموعة واحدة كحد أقصى.

- تجنب الرسائل الآلية أو المجمعة حيث يمكن تصفيتك كمرسل بريد عشوائى، ويقال إن واتساب يستخدم تقنية التعلم الآلى والتقارير من المستخدمين لاكتشاف وحظر الحسابات التى ترسل رسائل غير مرغوب فيها.

- الحد من استخدام إرسال الرسائل من خلال قوائم البث، فإن الاستخدام المتكرر لإرسال رسائل البث قد يؤدى بالناس إلى الإبلاغ عن رسائلك، وإذا تم الإبلاغ عن حسابك عدة مرات، فسيقوم واتساب بحظر حسابك.

- احترم الخصوصية وضع حدودًا دائمًا، فلا تقم أبدًا بإضافة مستخدمين إلى المجموعات التى لا يريدون الانضمام إليها، وكذلك، امتنع عن المراسلة إذا طلب منك شخص ما عدم القيام بذلك، فقد يتم الإبلاغ عنك من قبل المستخدم الآخر وسوف يقوم واتساب لاحقًا بحظر حسابك إذا تم الإبلاغ عنه عدة مرات.

- لا تنتهك شروط خدمة واتساب، ومن ذلك عدم نشر الأكاذيب مطلقًا أو الانخراط فى سلوك غير قانونى أو تشهيرى أو تخويفى أو مضايقة، وذكر واتساب جميع إرشادات المستخدم الموجودة فى قسم "الاستخدام المقبول لخدماتنا".

- إذا تم حظر حسابك على واتساب عن طريق الصدفة، يمكنك التواصل معهم عبر البريد الإلكترونى أو طلب مراجعة، وسيرسل لك واتساب بريدًا وإشعارًا إذا تم حظر حسابك.